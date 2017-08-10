В Армении будут осуществлены четкие шаги по развитию дворового спорта
В Армении будут осуществлены четкие шаги по развитию дворового спорта. Правительство Армении поможет распространению физкультуры на дворовых площадках. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр спорта и по вопросам молодежи Грачья Ростомян.Соответствующая программа одобрена на заседании правительства 10 августа. Как отметил министр спорта и по вопросам молодежи Грачья Ростомян, массовая физкультура поможет укреплению здоровья и уменьшению показателей заболеваемости населения. «Эти давние традиции нужно возродить», - добавил он.
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