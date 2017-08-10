Аналитик рассказал об убытках Турции после запрета на поставки томатов в РФ

Турция потеряла 2 миллиарда долларов от запрета поставки томатов в Россию, подсчитал для РИА Новости главный аналитик Национального плодоовощного союза Кирилл Лашин.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил 9 августа, что Анкара будет вынуждена принять ответные меры, если Москва не снимет торговые ограничения на поставки ряда видов сельхозпродукции.

"(Убытки – ред.) Турции приближаются уже к 2 миллиардам долларов, она экспортировала в РФ около 40% своих томатов, а Россия, в свою очередь, более половины всех томатов импортировала оттуда", — сказал Лашин.