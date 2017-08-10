Названы самые высокооплачиваемые диджеи года

Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых диджеев за 2017 год. Рейтинг будет опубликован в сентябрьском номере, но доступен на сайте издания.

Лидером списка стал шотландец Келвин Харрис, за прошедшие 12 месяцев заработавший 48,5 миллионов долларов. В июне он выпустил свой пятый студийный альбом под названием Funk Wav Bounces Vol. 1.

На второй строчке оказался нидерландский диджей Tiesto с доходом в 39 миллионов долларов. Завершает тройку американский дуэт The Chainsmokers с 38 миллионами долларов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В десятку также вошли американцы Skrillex (30 миллионов), Стив Аоки (29,5 миллионов), Diplo (28,5 миллионов), француз Дэвид Гетта (25 миллионов), предположительно родившийся в Голландии Marshmello (21 миллион), нидерландец Мартин Гаррикс (19,5 миллионов) и немец Zedd (19 миллионов долларов).