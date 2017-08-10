Большинство немцев стыдится неблаговидного поведения соотечественников на отдыхе

Жители Германии стесняются соотечественников, которые бесцеремонно ведут себя на отдыхе.

Как показал опрос, проведенный социологической службой YouGov, 81% жителей ФРГ испытывает неловкость, когда вынуждены наблюдать за неинтеллигентным поведением других немцев. Не испытывают никакого стыда в таких случаях 14% респондентов, 5% затруднились ответить на вопрос,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Участники исследования признали, что отдыхающие все же должны иметь моральное право делать в отпуске все, что позволяет расслабиться. Такой точки зрения придерживаются 90% опрошенных. 8% из 1029 респондентов не согласны с таким утверждением.

Немцы ежегодно они тратят на путешествия цели более €60 млрд. Среди самых популярных направлений за границей - Испания, Италия и Австрия. Раньше в этом списке топ-5 неизменно было Турция, но после охлаждения отношений между Берлином и Анкарой популярность турецких курортов у немцев упала.

Также жители ФРГ активно совершают путешествия на автомобиле с ночевками в кемпингах. Ежегодно выбор в пользу такого вида отдыха делают 800 тысяч жителей ФРГ.

Большой популярностью у немцев пользуются морские и речные круизы. Общий оборот германских компаний, организующих подобные путешествия, составляет более €3 млрд в год.





