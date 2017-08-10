Установлена личность подозреваемого в наезде на полицейских под Парижем

Французская полиция установила личность подозреваемого в совершенном накануне наезде на группу военных в пригороде Парижа.

Им оказался 37-летний выходец из Алжира Хаму Бенлатреш, который живет во Франции на законных основаниях. Об этом сообщило в четверг информационное агентство Associated Press со ссылкой на источник во французской полиции.

По данным источника, Бенлатреш был известен правоохранительным органам в связи с мелкими правонарушениями, но никогда не привлекался к ответственности. Алжирец живет в городе Безон к северу от столицы.

Накануне неизвестный совершил наезд на автомобиле на группу военнослужащих контртеррористической операции Sentinelle в пригороде Парижа Леваллуа-Перре. Шестеро военных получили ранения. К расследованию наезда автомобиля на военнослужащих приступило подразделение прокуратуры Парижа, занимающееся связанными с терроризмом делами,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В тот же день сотрудники французской полиции задержали на загородном шоссе мужчину, подозреваемого в совершенном нападении. По данным телеканала BFM-TV, в ходе задержания подозреваемый получил пять пулевых ранений, он доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое. Ранение также получил один сотрудник полиции.

По данным телеканала, в четверг состояние подозреваемого остается стабильным, но тяжелым. Одна из пуль повредила задержанному позвоночник, и ему предстоит повторная операция.