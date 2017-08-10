Заявления и письма граждан и юридических лиц находятся в центре постоянного внимания

В июле 2017 года в аппараты мэрии Еревана и административных районов от граждан и юридических лиц было получено 14188 писем и заявлений. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

В этом отношении были даны указания, чтобы в установленные законодательством РА сроки на поднятые вопросы были даны исчерпывающие ответы. Если вопросы находятся не в юрисдикции мэрии или административных районов, письма и заявления должны быть перенаправлены в соответствующие компетентные учреждения.