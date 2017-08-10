Итальянцы убедили Джиджи Хадид показать шерстяные легинсы

Новым лицом итальянской марки Missoni стала американская топ-модель Джиджи Хадид. Об этом сообщает ProFashion.

Она приняла участие в новой рекламной кампании и представила несколько моделей одежды: трикотажные платья, кардиганы, шерстяные легинсы и брюки клеш в стиле 1960-х годов.

Missoni — итальянская компания, ориентированная на люксовый сегмент рынка, основана в 1953 году. Фирма выпускает одежду, обувь, аксессуары, а также купальники, мебель, текстиль и парфюмерию. Фирменный знак компании — зигзагообразный принт,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Джиджи Хадид — американская модель, является лицом нескольких линий Tom Ford, моделью Victoria’s Secret, кроме того, она снялась для календаря Pirelli 2015 года.