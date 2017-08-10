Председатель Национального Собрания Арцаха обсудил с баронессой Кокс перспективы сотрудничества

Председатель Национального Собрания Арцаха Ашот Гулян 10 августа провел встречу с членом Палаты лордов Великобритании, баронессой Керолайн Кокс и прибывшими вместе с ней в Арцах представителями организации «Фонд гуманитарной помощи».

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Национального Собрания Арцаха, председатель Национального Собрания Арцаха Ашот Гулян высоко оценил проармянскую деятельность баронессы и отметил, что она была одной из первых, увидевших в карабахском освободительном движении необходимость защиты прав человека и многие годы последовательно поддерживала в этом вопросе.

Говоря об отношениях с Арцахом и реализуемых программах, баронесса отметила, что посещает нагорный Карабах в 86 раз, и тем не менее каждый раз заново открывает Арцах и замечает положительные перемены и достижения.

По просьбе гостей председатель Национального Собрания Арцаха Ашот Гулян представил особенности новой Конституции, в частности, изменения, запланированные в сфере государственного управления, защиты прав человека и свобод. Собеседники обменялись мнениями по вопросам межпарламентского сотрудничества, нынешнего этапа нагорно-карабахского конфликта, региональным процессам.