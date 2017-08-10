Рейтинг популярности Меркель упал до 59%, показал опрос

Рейтинг популярности канцлера Германии и главы партийного альянса ХДС/ХСС Ангелы Меркель упал в августе на 10 пунктов по сравнению с прошлым месяцем, установившись на отметке 59%, свидетельствует опрос института Infratest Dimap по заказу телеканала ARD и газеты Welt.

Выборы в Бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.

По данным опроса, число опрошенных, которые "довольны" или "очень довольны" деятельностью Меркель, заметно сократился по сравнению с июлем. Тогда рейтинг канцлера составлял 69%. Также снизилась и популярность федерального правительства — она упала на семь пунктов и достигла 45%. При этом число опрошенных, которые полностью недовольны деятельностью правительства, возросло на шесть пунктов до 15%, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В рейтингах популярности Меркель ведет со значительным отрывом от своего главного оппонента лидера Социал-демократической партии Мартина Шульца. В этом месяце рейтинг главы СДПГ упал на четыре пункта до 33%.

Несмотря на по-прежнему высокий рейтинг, Меркель заняла лишь третье место по популярности среди немецких политиков. На первом месте оказался глава минфина Вольфганг Шойбле (64%), за ним — глава МИД Зигмар Габриэль (63%). На третьем месте оказалась Меркель, а замыкают пятерку глава МВД Томас де Мезьер (50%) и баварский премьер-министр и лидер Христианско-социального союза Хорст Зеехофер (40%). За ними следуют лидер немецких либералов Кристиан Линднер (39%) и, наконец, Мартин Шульц. В случае прямых выборов за Меркель свои голоса отдали бы 52% опрошенных, за Шульца — 30%. Ни за одного из кандидатов не проголосовали бы 14% респондентов.

Партийный альянс ХДС/ХСС остается самой главной силой на грядущих выборах, за них свои голоса готовы отдать 39% опрошенных. Социал-демократы добрали один пункт и достигли 24% голосов. Свободные демократы, "Зеленые" и "Альтернатива для Германии" набирают по 8%, "Левые" — 9% голосов.