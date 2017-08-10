Южная Корея призвала КНДР прекратить провокации

Южная Корея призывает КНДР немедленно прекратить все провокационные действия, которые могут привести к дальнейшему обострению ситуации на Корейском полуострове, и остается открытой для диалога с Пхеньяном, заявил представитель южнокорейской президентской администрации Пак Су Хён.

В ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета национальной безопасности Пак Су Хён подчеркнул, что Южная Корея намерена предпринять все возможные шаги для снижения напряженности на Корейском полуострове,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Учитывая, что вооруженный конфликт на Корейском полуострове не выгоден ни одной стране, совет национальной безопасности решил предпринять все возможные шаги по снижению напряженности и поддержанию мира при тесном сотрудничестве с США и другими ключевыми странами… в дополнение, совет национальной безопасности решил предпринять активные дипломатические меры для снижения напряженности, держа дверь для диалога с КНДР открытой", — приводит слова Пак Су Хёна агентство Ренхап.