Израиль рассказал о строительстве стены на границе с сектором Газа

ВС Израиля рассказали о новом проекте по возведению дополнительного барьера на границе с сектором Газа, сообщает газета "Гаарец".

По данным издания, барьер будет возведен в нескольких сотнях метров к востоку от существующей приграничной стены, на израильской территории. Ограждение, которое сейчас отделяет территорию Израиля от сектора Газа, останется, его планируется отремонтировать,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Газета уточняет, что высота нового барьера, оснащенного специальными сенсорами, составит шесть метров. Заграждение также будет уходить "на десятки метров вглубь земли". Между новым и старым барьерами возведут земляные насыпи, которые позволят проложить патрульные дороги и разместить танки.

По словам командующего южным военным округом генерал-майора Эяля Замира, строительство барьера может привести к эскалации, однако армия все равно продолжит работать над проектом, "даже если ХАМАС нанесет удары по строительным работам".