В создавшихся условиях необходимо углублять экономические связи и создавать новые: замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян

Армения должна поддерживать экономическую дипломатию со всеми странами, с которыми это возможно. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после заседания правительства Армении 10 августа сказал замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

По его словам, санкции на Россию отразились и на Армении, но отнюдь не только. В орбите оказались и Азербайджан, и многие другие страны, которые торгуют с Россией либо получают оттуда перечисления от трудовых мигрантов. «Но Россия была и остаётся одной из стран, приоритетных для нас с точки зрения сотрудничества, в том числе экономического. Есть и ряд других стран, список которых мы утвердили на одном из недавних заседаний», - добавил Кочарян.

Напомним, что среди этих стран Россия, США, Китай, Иран, Грузия, ОАЭ, Франция, Германия, Италия, Канада, Ливан, страны Бенилюкса.

Когда в экономике России происходят негативные явления, очевидно, что они влияют на всех соседей. Об этом заявил в беседе с журналистами заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян, коснувшись санкций против РФ.

«Кризис в России повлиял и на члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Армению, и на не являющегося членом ЕАЭС Азербайджан, и на Грузию. Для всех нас очевидно: страны, которые каким-либо образом связаны с Россией – будь то в плане рабочей силы, экономических отношений или в плане реализации товаров, могут ощутить это воздействие. Это ни для кого не является секретом», – сказал Ш.Кочарян.

По словам Кочаряна, внешнеэкономическая политика Армении основана на углублении существующих связей, создании новых, есть приоритетные страны. «В этом направлении уже проводится соответствующая работа», – сказал он.

«В создавшихся условиях необходимо углублять экономические связи и создавать новые»,- сказал замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.