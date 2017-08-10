Делегация НАТО с участием немецких депутатов парламента посетит военную базу в Конии

После долгих переговоров была достигнута договоренность с турецкими властями о том, что делегация НАТО с участием немецких депутатов парламента посетит 8-го сентября военную базу в Конии. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ntv.com.tr.

Заместитель Генсека НАТО Роуз Геттемюллер ведет работу с турецкими и немецкими официальными лицами, чтобы облегчить визит депутатов Бундестага на военную базу в Конии.

Как передает МИД Турции, переговоры, ведомые заместителем Генсека НАТО Роуз Геттемюллер, являются продолжением переговоров между Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, министром ИД Турции Чавушоглу и министром ИД Гермнаии Зигмаром Габриэлем.

Ранее сообщалось, что Турция запретила визит немецких депутатов на военную базу НАТО в Конии, в Турции, который был намечен на 17-е июля. Однако, был звонок из МИД Германии, откуда им сообщили, что визит аннулирован.

Председатель комиссии Бундестага по вопросам обороны Вольфганг Хельмих заявил, что, по всей вероятности, подобное решение Анкары обусловлено напряжением в немецко-турецких отношениях последнего времени.

Примечательно, что до того, запретив визит немецких депутатов на военную базу в Инджирлике, власти Турции сказали, что вместо этого немецкие депутаты могут посетить военную базу НАТО в Конии в Турции. «Военная база в Инджирлике принадлежит Турции, а военная база в Конии - НАТО»,- сказал вице-премьер Нуман Кртулмуш. Канцлер Германии Ангела Меркель охарактеризовала как «вызывающее гнев» новое решение Анкары, которым наложен запрет на визит немецких депутатов на военную базу НАТО в Конии, в Турции. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что и речи не может идти о политическом торге с Турцией: нельзя смешивать этот вопрос с другими вопросами.

Канцлер Германии Ангела Меркель исключила вероятность уступок в целях получения разрешения на визит немецких депутатов на военную базу НАТО в Конии, в Турции. «Пока из Анкары не поступало подобных требований, если и поступят – они будут категорически отвергнуты»,- сказала она, отметив, что и они не намерены ставить турецкой стороне предварительных условий.

Турция вновь запретила посещение немецкими депутатами военной базы в Инджирлике.Председателю комиссии МИД Германии Вольфгангу Хельмиху сообщили, что турецкие власти запретили 10-го мая посещение немецкими депутатами военной базы в Инджирлике. По его мнению, это стало последствием того, что Германия удовлетворила ходатайство турецких военнослужащих, имеющих диппаспорта, о предоставлении им убежища.

Он выразил мнение, что после этого Германия должна отозвать своих военнослужащих, проходящих службу в Инджирлике.

Посещение немецкими депутатами военной базы в Инджирлике планировалось на 16-е мая. Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась о необходимости найти альтернативу военной базе в Инджирлике. Об этом она сказала после того, как Турция вновь запретила посещение немецкими депутатами военной базы в Инджирлике. «Надо изучить альтернативы. Возможный вариант – Иордания»,- сказала она.

После принятия 2 июля 2016 года Бундестагом резолюции о признании Геноцида армян в Османской империи, официальная Анкара отказала германским парламентариям в праве посещения военной базы. Представители Турции требовали отказа от резолюции, однако Германия не пошла на поводу турок. Позже обострение в отношениях между Германией и Турцией было связано с запретом предвыборной агитации конституционного референдума в Германии, обвинений, прозвучавших в адрес Германии из уст Эрдогана, арестом журналиста Дениза Юджеля и пр.

На базе "Инджирлик" размещены около 260 немецких военнослужащих. На военной базе в Инджирлике дислоцированы немецкие разведывательные самолеты Tornado, 6 единиц и один самолет-дозаправщик. Они поддерживают воздушные удары по базам группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке, осуществляя разведку с воздуха и дозаправку самолетов. Конфликт вокруг базы между Турцией и Германией возник в середине мая, когда Анкара не дала разрешение на въезд делегации комитета бундестага ФРГ по обороне, которая должна была посетить "Инджирлик". На этот шаг турецкие власти пошли после того, как Берлин предоставил убежище военнослужащим из Турции.

Депутаты Бундестага большинством голосов приняли решение о выводе своих военнослужащих с военной базы в Инджирлике. Из 569 депутатов Бундестага «за» вывод проголосовали 461 человек, «против» - 85, 23 депутата воздержались. Планируется до сентября перебросить контингент в 260 немецких военнослужащих, 6 разведывательных самолетов Tornado, самолеты-дозаправщики на военную базу Азрак в Иордании. Таким образом, впервые в истории немецкая армия выведет своих военнослужащих с военной базы на территории страны-члена НАТО, переведя их на базу на территории другой страны-не члена НАТО.