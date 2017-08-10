Сопредседатели Минской группы ОБСЕ понимают, что причиной невозможности прогресса в вопросе урегулирования карабахского конфликта является Азербайджан: замминистр ИД Армении Шаварш Кочарян

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в переговорах по вопросу урегулирования карабахского конфликта имеют одну задачу: предптвратить эскалацию военных действий. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами после заседания правительства Армении сказал замминистр ИД Армении Шаварш Кочарян.

«Их задача номер один – по возможности снизить степень эскалации напряжения, другая миссия сопредседателей Минской группы ОБСЕ –способствовать достижению сторонами какого-то соглашения»,- сказал замминистр ИД Армении Шаварш Кочарян.

По его словам, сопредседатели Минской группы ОБСЕ прекрасно понимают, что говорить о прогрессе в этом вопросе невозможно, и причиной невозможности прогресса в вопросе урегулирования карабахского конфликта является Азербайджан.

Как сказал замминистр ИД Армении Шаварш Кочарян, Азербайджан по прежнему надеется решить вопрос военным путем – как на линии соприкосновения в Арцахе, так и на границе с Арменией. По его словам, здесь может иметь место относительное затишье, однако инциденты возникают постоянно - – как на линии соприкосновения в Арцахе, так и на границе с Арменией. «Все это показывает, что Азербайджан не настроен на мирное решение вопроса, и по прежнему надеется решить вопрос военным путем»,- сказал замминистр ИД Армении Шаварш Кочарян.