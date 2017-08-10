Украинский пилот Акопов рассказал об ощущениях после посадки повреждённого самолёта

Пилот турецкой авиакомпании Atlas Global Александр Акопов рассказала о своих впечатлениях после посадки пассажирского самолета и повредила о том, что изменилось в его жизни.

Как сообщает «Арменпресс», об этом информирует RT передавая слова Акопова.

“В начале я не чувствовал почти ничего, после посадки было небольшое волнение. Конечно, произошедшое, было неприятно, но я ничего необычного не чувствовал. Я продолжал выполнять свою работу. После посадки и высадки пассажиров проверил самолет, написал в бортжурнале, какие части повреждены и с экипажем пошли проходить все процедуры”,- рассказал Акопов.

По словам пилота, после случившегося он стал более известным — нашлись старые друзья, о которых он не слышал и которых не встречал уже около 30 лет.

Также ему стали звонить и писать в соцсетях люди, выражать благодарности.

Самолет турецкой авиакомпании Atlas Global, благодаря украинскому летчику Александру Акопову в условиях сильнейшего ливня и града в Стамбуле совершил блестящую посадку в Анкаре.

Летчику рукоплескал весь аэропорт. Пилоты других самолетов подбежали к нему с флагами – чтобы пожать руку герою.

В самолете был 121 пассажир и 6 членов экипажа.

Судя по фамилии, в сети предполагали, что он армянин.