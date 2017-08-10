Губернатор Киркука не исключил создания нескольких курдских государств

Губернатор провинции Киркук на севере Ирака Наджмаддин Карим не исключил возможности создания нескольких курдских государств, подобно тому как существуют более 20 арабских стран.

Провинция Киркук в этом году присоединилась к референдуму о независимости автономного Иракского Курдистана, намеченному на 25 сентября. Багдад и его ведущие союзники — США и Иран — выступили против референдума. Курды кроме Ирака проживают в соседних странах — Сирии, Иране и Турции,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"У каждой части Курдистана своя специфика. Курды в Турции, в Иране, в Сирии решают сами, чего они хотят. Есть 22 арабские страны, и у нас может быть больше одного курдского государства", — заявил Карим в интервью РИА Новости.

Он отметил, что провинция Киркук является "жизненно важной, главной и основной" частью Иракского Курдистана и имеет право участвовать в референдуме, так как это решение принял местный совет.

Совет провинции Киркук в апреле проголосовал за участие в референдуме о независимости Иракского Курдистана. Багдад считает провинцию Киркук подконтрольной центральному правительству.