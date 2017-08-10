Правительство Армении одобрило крупную инвестиционную программу в области энергетики

10-го августа состоялось очередное заседание правительства Армении, которое вел премьер-министр Армении Карен Карапетян. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью шравительства Армении, в ходе заседания он дал ряд поручений.

В вопросе предоставления в аренду государственной недвижимости имеются проблемы. Необходимо пресечь возможные нарушения с арендой государственной недвижимости, об этом заявил на заседании правительства Армении 10 августа премьер-министр Армении Карен Карапетян.

По его словам, наблюдались случаи, когда объект сдавали в аренду дешевле минимальной рыночной стоимости. В ряде других случаев недвижимость фиктивно сдавалась за низкую цену, а потом пересдавалась за более высокую. Причем ответственные органы не проверяли, под какую инвестиционную программу инвесторы берут в аренду госимущество. Как отметил Карапетян, одна из причин недобора от аренды в казну – это несоответствие между кадастровой и рыночной стоимостью недвижимости. В связи с этим он поручил главе Комитета по управлению госимуществом Арману Саакяну, а также главе Госкомитета кадастра недвижимости Мартыну Саркисяну за месяц обсудить и представить новый порядок сдачи недвижимости в аренду, с целью устранить указанные нарушения.

Для развития в Армении сельского хозяйства правительство введет временные таможенные льготы. На импорт новых технологий в сельском хозяйстве нужны временные льготы. Как передает «Арменпресс» , об этом заявил на заседании правительства Армении 10 августа премьер-министр Армении Карен Карапетян.

По его словам, новая сельхозтехника, противоградовые сети, системы капельного орошения, саженцы для интенсивных садов – всё это в Армении не производится (или почти не производится). Карапетян поручил министру сельского хозяйства Игнатию Аракеляну, министру экономического развития и инвестиций Сурену Караяну, главе Комитета госдоходов Вардану Арутюняну в месячный срок представить предложения о программах поддержки импорта, но, на будущее, и местного производства.

Правительство Армении одобрило заключение договора между правительством Армении, ООО «Дебед-Гидро» и фондом «Клуб инвесторов Армении» относительно программы строительства ГЭС «Шнох». Как передает «Арменпресс», вопрос был решен на заседании правительства Армении 10-го августа.

Министр энергетики Армении Ашот Манукян представил, что По данной программе между правительством Армении и Спонсором 13-го апреля 2017 года было заключено соглашение. Застройщик обязуется произвести строительные работы по данному объекту.

В течение не менее 20 лет со дня ввода в эксплуатацию ГЭС «Шнох» правительство Армении обязуется гарантировать покупку со стороны ЗАО ЭСА не менее 500 млн квт энергии ежегодно.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян сказал, что представлена хорошая и интересная программа.

Созданный по инициативе премьер-министра Армении Карена Карапетяна и президента группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна непубличный договорной инвестиционный фонд «Клуб инвесторов Армении» планирует в 2017 году реализовать в Армении инвестиционные программы на 300 млн долларов. Об этом 13 апреля сообщил на заседании правительства Армении министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Ашот Манукян, представляя проект меморандума о взаимопонимании между правительством и фондом «Клуб инвесторов Армении», который был одобрен. Целью деятельности фонда является дальнейшее развитие и углубление сотрудничества между государственным и частным секторами. Основными направлениями сотрудничества правительства и фонда являются следующие сферы: развитие туристических инфраструктур и услуг, развитие энергетических инфраструктур, развитие горнодобывающей промышленности, развития муниципальных инфраструктур и услуг, развитие ИКТ и развития перерабатывающей промышленности.

Напомним, что с участием премьер-министра Республики Армения Карена Карапетяна и более трех десятков предпринимателей армянской диаспоры Российской Федерации 25 марта был дан официальный старт деятельности непубличного договорного инвестиционного фонда «Клуб инвесторов Армении». Отметим, что 25 января 2017 года проживающими в России представителями армянских деловых кругов было распространено заявление о поддержке процесса проведения в Армении глубоких реформ и участии в совместных с правительством Армении инициативах и бизнес-программах.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поинтересовался у министра энергетики Армении Ашота Манукяна, когда будет представлена программа долгосрочного развития в Армении отрасли энергетики до 2036 года. Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр Армении Карен Карапетян заявил на заседании правительства Армении 10 августа.

Министр энергетики Армении Ашот Манукян сказал, что он уже представил эту программу в правительство Армении, получил некоторые замечания, в том числе, от КРОУ Армении.

«Мы постарались ответить на замечания КРОУ, в основном, они были приняты. По всей вероятности, понадобится еще один нормативный акт по урегулированию правовых отношений с малыми ГЭС.

Сейчас мы обсуждаем с вице-премьером и Министерством финансов вопрос создания Стабилизационного фонда, что позволит нам сохранить до 2036 года тарифы, действующие в отрасли энергетики. Это достаточно амбициозная программа и идея. Сейчас мы пытаемся изыскать средства для Стабилизационного фонда, что позволит нам уверенно заявить, что, по крайней мере в ближайшие 15 лет, нам удастся сохранить тарифы, действующие в отрасли энергетики»,- сказал Министр энергетики Армении Ашот Манукян.

По его словам, программа долгосрочного развития в Армении отрасли энергетики до 2036 года будет представлена до сентября.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян заявил, что в концепции надо будет учесть гидропотенциал, солнечную и ветровую энергетику, а также дальнейшие шаги по строительство Мегринской ГЭС.

В Армении будет установлен порядой обращения за единовременным пособием при рождении третьего и каждого последующего ребенка в режиме онлайн. Как передает «Арменпресс», на сегодняшнем заседании правительства Армении одобрен проект решения касательно порядка обращения за единовременным пособием, выплачиваемым при рождении третьего ребенка и последующих детей, в режиме онлайн.

На основе представленной в электронном виде информации пособие будет назначено тогда, когда необходимую информацию будет возможно получить из информационной базы органа записи актов гражданского состояния.

Положения касательно назначения и выплаты пособия за рождение третьего ребенка и последующих детей в режиме онлайн вступят в силу с 1 января 2018 года.

В Армении регулируются технические стандарты строительства объектов отходов недропользования. Как передает «Арменпресс», об этом говорилось на заседания правительства Армении.

До сих пор законодательно не было установлено технических требований и критериев строительства объектов отходов недропользования. Для устранения данного упущения в ходе состоявшегося сегодня заседания правительства республики принят проект соответствующего решения.

Предлагается на этапе проектирования и строительства объектов отходов недропользования, в том числе и хвостохранилищ, учитывать нормы охраны окружающей среды и предусмотренные законодательством строительные нормы, а также избегать строительства подобных объектов на территориях, где возможны оползни.



В стадии проектирования необходимо учесть возможности дальнейшего использования как содержимого хвостохранилищ, так и использования данной территории.

Решением правительства Армении «Военно-спортивный колледж имени Монте Мелконяна» превращается в фонд. Как передает «Арменпресс», министр обороны Армении Виген Саргсян сказал, что цель пподобного решения – стимулировать военно-спортивное воспитание молодого поколения, дав Армении «Военно-спортивному колледжу имени Монте Мелконяна» финансовую автономию вкупе с автономией в области управления и образовательных программ.

«Это поможет повысить уровень внутреннего самоуправления, что означает, что повысится эффективность военно-спортивного воспитания молодого поколения»,- заявил министр обороны Армении Виген Саргсян.