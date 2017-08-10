В Армении уменьшилось количество потребляемых сигарет: жители Армении стали использовать на 30% меньше сигарет в день. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил директор Центра социологических исследований "Социометр" Агарон Адибекян.



"Первый опрос в Армении мы провели в 1987 году, по результатам которого определилось, что 75% мужчин зрелого возраста являются курильщиками. Выяснилось также, что в день они курят 15 сигарет. В 2007 году курящие мужчины зрелого возраста составили чуть больше 50%, а количество сигарет в день уменьшилось до 12-ти. По результатам наших опросов в 2017 году количество курящих осталось прежним, а количество сигарет в день уменьшилось на 30% и составило 8" ,- заявил Адибекян.

При этом он добавил, что, по мнению врачей, безопасным считается использование пяти сигарет в день.По словам социолога, на сокращение количество используемых сигарет, в первую очередь, повлиял рост цен, однако, все равно сегодня в европейских странах сигареты стоят дороже, чем в Армении."Для многих курение – это способ избавления от стресса, и для того, чтобы бросить курить, человеку в первую очередь нужно помочь избавляться от стресса. Существуют разные способы для избавления от этой зависимости, как лекарственные, так и лечение без препаратов, но в любом случае нельзя резко бросить курить, от этого возникают другие проблемы со здоровьем, например, ожирение " ,- добавил он.Согласно данным ВОЗ, в 2012 году распространение курения в Армении среди взрослого населения составляло 25,4%, из которых 50,9% приходилось на представителей мужского пола, а 3,2% - женского. Учитывая нынешний уровень курильщиков среди взрослого населения, число преждевременной смертности составит 195 тыс. из нынешних 591 тыс. курильщиков.Согласно прогнозам ВОЗ, при проведении в Армении строгой политики по борьбе с табакокурением в ближайшие 5 лет данный показатель может сократиться на 42%, а в последующие 40 лет – на 63%, тем самым предотвратив 187 тыс. случаев преждевременной смертности.По данным ВОЗ ежегодно от курения в мире погибает около 7 млн. людей, еще около 600 тыс. человек умирает от пассивного курения, в их числе женщины и дети, которые проживают с курильщиками. Курение приводит к образованию 15 различных видов раков и становится причиной сердечно-сосудистых и легочных заболеваний, которые приводят к смертельному исходу. При этом риск заболевания раком легких у курильщиков повышается в 20 раз.