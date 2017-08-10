Левон Джулфалакян объявил состав сборной Армении по греко-римской борьбе на чемпионате мира

Главный тренер сборной Армении по греко-римской борьбе Левон Джулфалакян объявил состав команды, отправляющейся на чемпионат мира. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба АОК.

В главном соревновании года примут участие Вазген Хачатрян (59 кг), Карен Асланян (66 кг), Варшам Боранян (71 кг), Карапет Чалян (75 кг), Максим Манукян (80 кг), Артур Шагинян (85 кг) и Артур Алексанян (98 кг).

Чемпионат мира пройдет с 21 по 26 августа в Париже.