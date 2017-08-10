Toyota построила минивэн с кроватью, кухней и раковиной

Компания Toyota вывела на рынок Германии новую версию минивэна Proace, подготовленную для любителей отдыха на природе. Модель получила все необходимое оборудование для кемпинга, включая кровать.

Proace для путешественников был подготовлен в сотрудничестве с профильной компанией QUQUQ. В багажном отсеке вэна появился раскладывающийся бокс, где находятся плита и всяческая кухонная утварь. В нем же установлен резервуар с водой и мини-раковина, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В «Тойоте» отметили, что вэн для кемпинга может быть заказан как с пяти-, так и с семиместным салоном.

За доплату покупателям предложат складные столик и стулья, а также специальную палатку Dachzelt ARB Simpson III, которая становится продолжением автомобиля, и рейлинги с «багажником» на крышу.

Минимальная стоимость Proace в Германии составляет 35 300 евро. Полный набор «туристических» опций обойдется в пять с лишним тысяч сверху.