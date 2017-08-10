На Кубе в возрасте 94 лет скончался один из первых узников Освенцима

Один из первых узников Освенцима Зигмунд Соболевски скончался на Кубе в возрасте 94 лет.

Как сообщило агентство EFE, он умер от пневмонии в больнице города Баямо на юго-востоке страны.

Пенсионер, супруга которого родилась на Кубе, переехал в Баямо около четырех лет назад. До этого он несколько десятилетий жил в Канаде и работал в сфере гостиничного бизнеса,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Соболевски родился в 1923 году в Польше. В концлагерь "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме он попал 14 июня 1940 года в возрасте 17 лет за антифашистскую деятельность своего отца - мэра небольшого польского города. Поскольку Соболевски в совершенстве владел немецким языком, его заставили работать переводчиком. В Освенциме он провел четыре с половиной года.





