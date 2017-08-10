Министр сельского хозяйства Армении уверяет, что в Лори ящура нет

Министр сельского хозяйства Армении Игнатий Аракелян уверяет, что в Лори ящура нет.

«Предварительные исследования показали, что речь идет не о ящуре. Падежа скота нет», – заявил в беседе с журналистами после заседания правительства Армении министр сельского хозяйства Игнатий Аракелян, коснувшись публикаций в прессе о случаях заражения ящуром в селах Лорийской области республики..

Как передает «Арменпресс» с его слов, сотрудники Минсельхоза Армении и Государственной службы безопасности продуктов питания на данный момент работают в селах, берут образцы, окончательных результатов исследований пока нет.

Министр подчеркнул, что есть симптомы заболевания, однако пока не подтверждено, чем заболели животные. Для получения четких ответов нужно дождаться результатов исследований.

«Карантина не объявлено. Необходимости в этом нет. Эпидемии нет. Старосты сел предположили, что речь идет о ящуре», – сказал глава Минсельхоза Армении, еще раз призвав дождаться результатов.