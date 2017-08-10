Согласно утверждённому графику, в мэрии Еревана продолжается приём граждан
13:35, 10 Август, 2017
В мэрии Еревана и аппаратах административных районов согласно утверждённому графику продолжается приём граждан. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.
В июле текущего года в приеме, организованном в административном здании мэрии Еревана и аппаратах административных районов, приняли участие 663 граждан. На поднятые вопросы были даны исчерпывающие ответы и соответствующие пояснения.
Письма и заявления, выходящие за рамки полномочий мэрии, были перенаправлены в соответствующие компетентные учреждения.