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Согласно утверждённому графику, в мэрии Еревана продолжается приём граждан


В мэрии Еревана и аппаратах административных районов согласно утверждённому графику продолжается приём граждан. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.
В июле текущего года в приеме, организованном в административном здании мэрии Еревана и аппаратах административных районов, приняли участие 663 граждан. На поднятые вопросы были даны исчерпывающие ответы и соответствующие пояснения.
Письма и заявления, выходящие за рамки полномочий мэрии, были перенаправлены в соответствующие компетентные учреждения.

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