Решением правительства Армении «Военно-спортивный колледж имени Монте Мелконяна» превращается в фонд. Как передает «Арменпресс», министр обороны Армении Виген Саргсян сказал, что цель пподобного решения – стимулировать военно-спортивное воспитание молодого поколения, дав Армении «Военно-спортивному колледжу имени Монте Мелконяна» финансовую автономию вкупе с автономией в области управления и образовательных программ.

«Это поможет повысить уровень внутреннего самоуправления, что означает, что повысится эффективность военно-спортивного воспитания молодого поколения»,- заявил министр обороны Армении Виген Саргсян.