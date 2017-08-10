В Армении будет установлен порядой обращения за единовременным пособием при рождении третьего и каждого последующего ребенка в режиме онлайн. Как передает «Арменпресс», на сегодняшнем заседании правительства Армении одобрен проект решения касательно порядка обращения за единовременным пособием, выплачиваемым при рождении третьего ребенка и последующих детей, в режиме онлайн.

На основе представленной в электронном виде информации пособие будет назначено тогда, когда необходимую информацию будет возможно получить из информационной базы органа записи актов гражданского состояния.

Положения касательно назначения и выплаты пособия за рождение третьего ребенка и последующих детей в режиме онлайн вступят в силу с 1 января 2018 года.