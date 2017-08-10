Повышение тарифов на воду в Армении приведет к ряду проблем

Повышение тарифов на воду в Армении приведет к социальным и экологическим проблемам. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявила в четверг журналистам глава ассоциации "Во имя стабильного человеческого развития", эколог Карине Даниелян.



В начале августа 2017 года в армянских СМИ появилась информация о том, что единый оператор водоснабжения в Армении - компания "Veolia Jur" (дочка французской "Veolia Generale des Eaux") планирует обратиться в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) для повышения тарифов на воду.



"Если человек не способен платить за воду и воспользоваться ею в необходимом количестве, то он не может обеспечивать санитарно-гигиенические нормы, в результате чего нам всем грозят эпидемии и распространение различных вирусов", - пояснила Даниелян на пресс-конференции в четверг.



Ранее, по ее словам, в Армении никогда ситуация до этого не доходила, но сейчас она видит подобную угрозу.

"Я, конечно, понимаю, что компания "Veolia Jur" стоит перед большими проблемами, система водоснабжения, дренажная система Еревана нуждаются в капитальном ремонте, но тут должно выступить правительство и защищать права своих граждан", - заявила Даниелян, отметив, что повышение тарифов на воду в Армении с точки зрения экологи не оправдано.Эксперт добавила, что для того, чтобы избегать подобных проблем должны быть введены льготы по тарифам на воду для социально не обеспеченных граждан.В настоящее тариф на воду в Армении составляет 180 драмов ($0,37) за 1 кубометр. Отмечается, что компания предлагает повысить тариф до 194,3 драма ($0,45).С 1 января 2017 года к единому оператору водоснабжения "Veolia Jur" перешло управление имуществом пяти компаний: "Ереван-джур", "Армводоканал", "Ширак водоканал", "Лори водоканал" и "Нор Акунк".