Facebook представила видеосервис Watch

Facebook представила обновленную ленту для видео Facebook Watch в отдельной вкладке, которая облегчит пользователям доступ к видеороликам, не включенным в их новостную ленту, и их обсуждение с друзьями.

Кроме того, крупнейшая соцсеть мира предлагает подписку на контент ведущих вещательных и спортивных организаций и контент, произведенный на ее собственные средства. С четверга новая функция доступна лишь ограниченному числу пользователей в США, пишет TechCrunch, но со временем она будет развернута на общемировом уровне. "Просмотр видео не обязательно должен быть пассивным", - написал в своем блоге основатель сети Марк Цукерберг,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как отмечают эксперты, Facebook намерена конкурировать с видеохостингом YouTube, корпорацией Disney, которая также решила выйти в этот сегмент, и традиционными телеканалами. Отдельная лента для видео в Facebook была запущена в Америке в прошлом году, но до сих пор в основном в нее попадали небольшие любительские ролики или короткие новостные клипы, отмечает BBC.