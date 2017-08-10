В Турции задержан гражданин РФ, обвиняемый в терроризме

В городе Адана в Турции задержан гражданин РФ – член ИГИЛ, обвиняемый в терроризме. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство ntv.com.tr.

Этот человек обвиняется в подготовке терактов на военной базе Инджирлик и в отношении Ассоциации Алеви.

По сообщению полиции Турции, задержанный принял то, что он является членом ИГИЛ, обругав при этом Турцию и ее президента Эрдогана.