В Лондоне двухэтажный автобус врезался в магазин
Двухэтажный автобус, в салоне которого находилось порядка десятка пассажиров, врезался в магазин в юго-западной части Лондона, сообщаетв четверг телеканал Sky News.
ДТП произошло на улице Лавендер-Хилл, где расположены как жилые дома, так и магазины, примерно в 7 утра по местному времени (около 9 утра по московскому времени). Автобус шел по маршруту под номером 77,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
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