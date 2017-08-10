В Лондоне двухэтажный автобус врезался в магазин

Двухэтажный автобус, в салоне которого находилось порядка десятка пассажиров, врезался в магазин в юго-западной части Лондона, сообщаетв четверг телеканал Sky News.

ДТП произошло на улице Лавендер-Хилл, где расположены как жилые дома, так и магазины, примерно в 7 утра по местному времени (около 9 утра по московскому времени). Автобус шел по маршруту под номером 77,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.