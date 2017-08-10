Китай первым в мире провел безопасную передачу данных со спутника

Китайские специалисты первыми в мире смогли осуществить успешную и безопасную передачу данных при помощи квантового шифрования со спутника "Мо-Цзы" на Землю, передает агентство Синьхуа.

Непосредственный участник и разработчик проекта спутника член Китайской академии наук Пань Цзяньвэй сообщил, что сигнал был направлен на наблюдательную станцию Синлун в горах Яньшань провинции Хэбэй и на станцию Наньшань близ Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Расстояние связи между спутником и наземной станцией варьировалось от 645 до 1200 километров, а скорость передачи на 20 порядков больше, чем если бы передача на таком же расстоянии осуществлялась посредством оптоволоконного кабеля, отметил ученый.

Это достижение поможет китайским ученым создать так называемую "невзламываемую" коммуникационную сеть, которая обеспечит полную конфиденциальность при передаче данных и будет устойчива к любым кибератакам. Пань Цзяньвэй заявил, что Китай может создать такую сеть уже к 2030 году. Сообщается, что отчет об экспериментах, проведенных на спутнике, был опубликован в научном журнале Nature в четверг.