На юге Франции эвакуировали около 400 человек из-за пожара

Не менее 400 человек эвакуированы на юге Франции из-за пожара площадью около 500 гектаров.

Как сообщает «Арменпресс» , об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

Пожар начался во второй половине дня в 40 километрах к западу от города Монпелье. После этого местные власти приняли решение эвакуировать около 400 человек.

О жертвах или пострадавших не сообщается.