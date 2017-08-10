Сирийская армия отбила атаку ИГ в Хомсе, убито 80 террористов

Сирийская армия отразила в мощную атаку боевиков “Исламское государство” на востоке провинции Хомс.

Как сообщает «Арменпресс», об этом передает «РИА Новости» со ссылкой на сирийское национальное агенство САНА.

По данным агентства, в ходе столкновений ликвидированы 80 террористов. Оставшиеся боевики бежали, бросив раненых и личное оружие.