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Сирийская армия отбила атаку ИГ в Хомсе, убито 80 террористов


Сирийская армия отразила в мощную атаку боевиков “Исламское государство” на востоке провинции Хомс.

Как сообщает «Арменпресс», об этом передает «РИА Новости» со ссылкой на сирийское национальное агенство САНА.
По данным агентства, в ходе столкновений ликвидированы 80 террористов. Оставшиеся боевики бежали, бросив раненых и личное оружие.



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