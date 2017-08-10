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Армения улучшила свою позицию в новом рейтинге ФИФА


Сборная Армении по футболу поднялась на одну позицию в обнародованном в четверг текущем рейтинге ФИФА, заняв 72-е место.

Как передает «Арменпресс», соперники армянской команды по отборочному циклу чемпионата мира расположились следующим образом: Польша (5-е место), Румыния (42-е), Дания (46-е), Черногория (52-е) и Казахстан (105-е).

Первая десятка рейтинга ФИФА, версия от 10 августа:

1. Бразилия 
2. Германия 
3. Аргентина 
4. Швейцария 
5. Польша
6. Португалия
7. Чили 
8. Колумбия
9. Бельгия 
10. Франция 

После шести туров в отборочной группе Е лидируют поляки с 16-ю очками, за ними с десятью очками идут черногорцы и датчане. У сборных Румынии и Армении по шесть очков. Замыкает турнирную таблицу команда Казахстана, набравшая два очка.

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