Армения улучшила свою позицию в новом рейтинге ФИФА
12:45, 10 Август, 2017
Сборная Армении по футболу поднялась на одну позицию в обнародованном в четверг текущем рейтинге ФИФА, заняв 72-е место.
Как передает «Арменпресс», соперники армянской команды по отборочному циклу чемпионата мира расположились следующим образом: Польша (5-е место), Румыния (42-е), Дания (46-е), Черногория (52-е) и Казахстан (105-е).
Первая десятка рейтинга ФИФА, версия от 10 августа:
1. Бразилия
2. Германия
3. Аргентина
4. Швейцария
5. Польша
6. Португалия
7. Чили
8. Колумбия
9. Бельгия
10. Франция
После шести туров в отборочной группе Е лидируют поляки с 16-ю очками, за ними с десятью очками идут черногорцы и датчане. У сборных Румынии и Армении по шесть очков. Замыкает турнирную таблицу команда Казахстана, набравшая два очка.