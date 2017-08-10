Армения и Китай парафировали новое соглашение о воздушном сообщении

Политика Армении в вопросе гражданской авиации направлена на расширение сотрудничества также с восточными партнерами и установление прямых авиасообщений. Китай является одним из стратегических партнеров Армении на Востоке, и периодически возникает необходимость пересматривать действующее договорно-правовое поле.

Как передает «Арменпресс», по приглашению Главы ГУГА Армении Сергея Аветисяна 8 августа в Армению прибыла делегация во главе с заместителем главы аппарата Гражданской авиации Китая Ванг Чицингом для участия в двухдневных переговорах.

Заместитель главы ГУГА Арсен Погосян представил гостям ситуацию в сфере, проведенные реформ. В том числе в плане либерализации визового режима. В свою очередь, китайская сторона представила показатели в сфере гражданской авиации, отметив заинтересованность в открытии прямых рейсов между двумя странами. Также обсуждался вопрос переподготовки специалистов, обмена опытом, развития сотрудничества между правительствами.

В рамках визита парафировано соглашение о воздушном сообщении и подписан Меморандум о взаимопонимании между авиационными властями двух стран.