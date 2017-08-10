Армения стремится сохранить до 2036 года тарифы, действующие в отрасли энергетики

Премьер-министр Армении Карен Карапетян поинтересовался у министра энергетики Армении Ашота Манукяна, когда будет представлена программа долгосрочного развития в Армении отрасли энергетики до 2036 года. Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр Армении Карен Карапетян заявил на заседании правительства Армении 10 августа.

Министр энергетики Армении Ашот Манукян сказал, что он уже представил эту программу в правительство Армении, получил некоторые замечания, в том числе, от КРОУ Армении.

«Мы постарались ответить на замечания КРОУ, в основном, они были приняты. По всей вероятности, понадобится еще один нормативный акт по урегулированию правовых отношений с малыми ГЭС.

Сейчас мы обсуждаем с вице-премьером и Министерством финансов вопрос создания Стабилизационного фонда, что позволит нам сохранить до 2036 года тарифы, действующие в отрасли энергетики. Это достаточно амбициозная программа и идея. Сейчас мы пытаемся изыскать средства для Стабилизационного фонда, что позволит нам уверенно заявить, что, по крайней мере в ближайшие 15 лет, нам удастся сохранить тарифы, действующие в отрасли энергетики»,- сказал Министр энергетики Армении Ашот Манукян.

По его словам, программа долгосрочного развития в Армении отрасли энергетики до 2036 года будет представлена до сентября.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян заявил, что в концепции надо будет учесть гидропотенциал, солнечную и ветровую энергетику, а также дальнейшие шаги по строительство Мегринской ГЭС.