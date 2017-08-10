Власти Турции решили закрыть границу с Сирией

Состоялось заседание правительства Турции, во главе с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом, на котором обсуждались вопросы ситуации в Сирии: было принято решение закрыть границу с Сирией на КПП Джилвегёзу. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета «Хурриет».

Решением правительства Турции, отныне этот участок границы с Сирией будет использоваться только в гуманитарных целях.

КПП Джилвегёзу будет закрыт для въезда и выезда с коммерческой или иными целями.