В Армении регулируются технические стандарты строительства объектов отходов недропользования. Как передает «Арменпресс», об этом говорилось на заседания правительства Армении.

До сих пор законодательно не было установлено технических требований и критериев строительства объектов отходов недропользования. Для устранения данного упущения в ходе состоявшегося сегодня заседания правительства республики принят проект соответствующего решения.

Предлагается на этапе проектирования и строительства объектов отходов недропользования, в том числе и хвостохранилищ, учитывать нормы охраны окружающей среды и предусмотренные законодательством строительные нормы, а также избегать строительства подобных объектов на территориях, где возможны оползни.В стадии проектирования необходимо учесть возможности дальнейшего использования как содержимого хвостохранилищ, так и использования данной территории.