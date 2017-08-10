В Армении регулируются технические стандарты строительства объектов отходов недропользования
12:22, 10 Август, 2017
В Армении регулируются технические стандарты строительства объектов отходов недропользования. Как передает «Арменпресс», об этом говорилось на заседания правительства Армении.
До сих пор законодательно не было установлено технических требований и критериев строительства объектов отходов недропользования. Для устранения данного упущения в ходе состоявшегося сегодня заседания правительства республики принят проект соответствующего решения.Предлагается на этапе проектирования и строительства объектов отходов недропользования, в том числе и хвостохранилищ, учитывать нормы охраны окружающей среды и предусмотренные законодательством строительные нормы, а также избегать строительства подобных объектов на территориях, где возможны оползни.
В стадии проектирования необходимо учесть возможности дальнейшего использования как содержимого хвостохранилищ, так и использования данной территории.