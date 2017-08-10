Для развития в Армении сельского хозяйства правительство введет временные таможенные льготы. На импорт новых технологий в сельском хозяйстве нужны временные льготы. Как передает «Арменпресс», об этом заявил на заседании правительства Армении 10 августа премьер-министр Армении Карен Карапетян.

По его словам, новая сельхозтехника, противоградовые сети, системы капельного орошения, саженцы для интенсивных садов – всё это в Армении не производится (или почти не производится). Карапетян поручил министру сельского хозяйства Игнатию Аракеляну, министру экономического развития и инвестиций Сурену Караяну, главе Комитета госдоходов Вардану Арутюняну в месячный срок представить предложения о программах поддержки импорта, но, на будущее, и местного производства.