В Греции мужчина устроил 16 поджогов, чтобы помогать пожарным их тушить

Суд в Греции арестовал 24-летнего молодого человека, признав его виновным в 16 поджогах, сообщает телеканал Star.

Мужчина, который был добровольным помощником пожарных, устроил 16 пожаров в сельскохозяйственных и лесных районах столичного региона Аттика в период с 14 марта по 1 августа, установил суд.

По данным телеканала, на допросе у судебного следователя молодой человек сразу признал вину,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я поджигал, потому что мне нравилось появляться добровольцем и помогать тушить огонь", — сказал он.

В Греции поджоги, в том числе умышленные, являются частой причиной пожаров. В частности, местные власти не исключают, что поджог стал причиной сильнейшего пожара на острове Китира, южнее Пелопоннеса, где выгорела треть территории, уничтожены более полутора тысяч гектаров леса. Пожар начался 4 августа и до сих пор продолжается, хотя удалось остановить распространение огня.

В последние недели в Греции стоит сорокаградусная жара, и власти предупреждают о повышенной опасности пожаров. Каждый день происходит по несколько десятков возгораний.