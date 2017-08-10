В вопросе предоставления в аренду государственной недвижимости имеются проблемы. Необходимо пресечь возможные нарушения с арендой государственной недвижимости. Как передает «Арменпресс», об этом заявил на заседании правительства Армении 10 августа премьер-министр Армении Карен Карапетян.

По его словам, наблюдались случаи, когда объект сдавали в аренду дешевле минимальной рыночной стоимости. В ряде других случаев недвижимость фиктивно сдавалась за низкую цену, а потом пересдавалась за более высокую. Причем ответственные органы не проверяли, под какую инвестиционную программу инвесторы берут в аренду госимущество. Как отметил Карапетян, одна из причин недобора от аренды в казну – это несоответствие между кадастровой и рыночной стоимостью недвижимости. В связи с этим он поручил главе Комитета по управлению госимуществом Арману Саакяну, а также главе Госкомитета кадастра недвижимости Мартыну Саркисяну за месяц обсудить и представить новый порядок сдачи недвижимости в аренду, с целью устранить указанные нарушения.