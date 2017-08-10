Случай поножовщины в Масисе: один человек задержан

8-го августа в отделении полиции Масиса было получено сообщение о том, что неизвестный нанес колюще-режущее ранение в области сердца Армену М., 1971 г.р., который с ножевым ранением сердца был доставлен в больницу.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, в результате предпринятых оперативниками мер 9-го августа был задержан по подозрению в нанесении ножевого ранения Камо П., 1952 г.р., который признался в содеянном. Орудие преступления – нож, было изъято. Проводится расследование.