Нью-йоркский дом, где Трамп провел детство, сдают в аренду за $725 в сутки

Нью-йоркский дом, в котором нынешний президент США Дональд Трамп провел свое детство, стал доступен на интернет-сайте краткосрочной арендыAirbnb. Стоимость съема составляет $725 в сутки.

Как отмечается на сайте Airbnb, дом, который может вместить до 20 человек, практически не изменился с тех пор, как в нем жила семья Трампов. Согласно условиям аренды, на территории дома запрещается устраивать вечеринки и содержать домашних животных, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В объявлении также отмечается, что к жилищу бесплатно прилагается "гигантская картонная фигура" президента, которая стоит в гостиной.

Двухэтажное кирпичное строение, построенное в 1940 году отцом Трампа, расположено в районе Куинс примерно в 16 км от Манхэттена. Трампы проживали в нем до тех пор, пока будущему президенту не исполнилось четыре года. После этого семья переехала в дом, расположенный неподалеку.

Здание с пятью спальнями, четырьмя ванными комнатами, камином и зимним садом уже несколько раз выставлялось на аукцион. В марте этого года недвижимость была приобретена за $2,14 млн. Согласно данным газетыThe New York Times, жилище купила гражданка Китая.