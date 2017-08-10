Ураган "Франклин" достиг побережья Мексики и уже спровоцировал сход оползня на востоке страны, сообщает в четверг американский телеканал ABC News со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами.

Ураган прошел в 128 километрах к юго-востоку от города Туспана. Максимальная скорость порывов ветра в зоне действия стихийного бедствия достигла более 136 километров в час,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Информация о жертвах или разрушениях в сообщении не приводится. Власти штата Веракрус, на который пришелся удар стихии, в рамках мер предосторожности отменили занятия в школах.

Накануне тропический шторм "Франклин", который ранее на этой неделе прошелся по полуострову Юкатан, набрал силу и превратился в ураган. В некоторых частях полуострова оказались повалены деревья, наблюдались перебои в электроснабжении.

Этот ураган стал первым в сезоне атлантических ураганов, который ежегодно наблюдается в средней части северной половины Атлантического океана в период с июня по ноябрь.