Работа аэропорта Тбилиси парализована из-за компьютерного сбоя

Работа Тбилисского международного аэропорта с ночи на четверг нарушена из-за сбоя в компьютерной программе, в результате чего 8 из 22 рейсов вылетели с опозданиями на 3-4 часа.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, проблема возникла в программе электронной регистрации пассажиров и багажа, из-за чего эти операции приходится делать вручную, на что уходит много времени.

"В результате этого с 2 часов ночи по настоящее время с опозданиями выполнены рейсы в направлении Стамбула, Мюнхена, Афин, Варшавы, Киев, Дубая, Анталии, Шаржа", - сказали в пресс-службе,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Так отметили, что сейчас идет работа по ликвидации сбоя в программе, который возник частично из-за того, что в аэропорту скоро запускается новый пассажирский терминал и осуществляется процесс перестройки компьютерных программ.

Оператором Тбилисского аэропорта является турецкая компания TAV Urban Georgia.