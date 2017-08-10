Мы сделаем выводы из своих ошибок: Главный тренер мужской сборной Армении по баскетболу

Главный тренер мужской сборной Армении по баскетболу Никша Бавцевич ответил на вопросы журналистов после игры сборной Армении со сборной Боснии и Герцеговины.

«Относительно этой игры надо отметить 2 важных обстоятельства: во время атак мы 16 раз овладевали мячом, отразившимся от кольца. Повлияло и то, что Тавакалян и Мкртичян очень быстро получили по 3 нарушения. Мы проанализируем и сделаем выводы из своих ошибок. Нас ждет очень важная встреча с Словакией, которая пройдет в Братиславе»,- сказал он.

Мужская сборная Армении по баскетболу в третьем туре предварительного квалификационного раунда чемпионата мира-2019 проиграла сборной Боснии и Герцеговины.Как передает «Арменпресс» , встреча завершилась победой Боснии и Герцеговины со счетом 98:85 (23:23, 29:21, 21:16, 25:25).В первых двух турах сборная Армении обыграла команды Словакии и Швеции.Свою следующую встречу армянские баскетболисты проведут 12-го августа со сборной Словакии.Армения и Босния и Герцеговина в настоящее время лидируют в группе А, что дает им надежду на выход в следующий этап.