Кого бы я хотел видеть на посту председателя Союза кинематографистов Армении: размышления Роберта Матосяна

Согласно решению правления Союза кинематографистов Армении, внеочередной съезд Союза кинематографистов Армении состоится 7-го октября. «Арменпресс» представляет размышления члена Союза кинематографистов РФ, главного редактора журнала «+Кино» Роберта Матосяна.

После смерти известного режиссера и общественного деятеля Рубена Геворгянца уже прошло более 2 месяцев, и не было и дня, чтобы меня не спросили – кого бы я хотел видеть на посту председателя Союза кинематографистов Армении? По правде, я всегда давал уклончивые ответы. Сейчас, когда близится дата внеочередного съезда Союза кинематографистов Армении, хочу ответить на этот вопрос. По правде, если говорить с моей колокольни редактора журнала, хотел бы видеть того, кто способен оценить роль и значение кинопрессы, способен сохранить и развить единственное в республике издание, рассказывающее о кино - журнал «+Кино».

В нас укоренилась дурная традиция – после снятия человека с должности (в данном случае – его смерти), уничтожается все созданное им, и вместо этого ничего нового не создается. Яркий пример – по наущению извне и нашими руками, за 26 лет независимсти были разрушены и разграблены все развитые в Армении отрасли: промышленность, сельское хозяйство, наука, система образования и пр.

Эта антинациональная идея эстафетой передается от одного управляющего к другому. Никто не спросил с высокой кафедры – что вы делаете, ребята? В советские годы давали хотя бы олитические оценки – сейчас не сдеали и этого. Однако, не вэтом сейчас моя задача: мне надо ответить на вопрос - кого бы я хотел видеть на посту председателя Союза кинематографистов Армении?

Хотел бы видеть того, кто сможет своими делами сохранить традиции нашего Союза кинематографистов, с его 170кинодеятелями, состасвляющими семью и клан, со своими ежедневными задачами и проблемами.

Хотел бы видеть того, кто честен, не отличается многомиллионными счетами в банках, не замешан в разнообразных махинациях.

Хотел бы видеть того, кто сможет смог бы найти спонсора, который поможет отреставрировать и возродить Дом кино, с его залом и пр.

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Роберт Матосян