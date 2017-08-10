Сборная Армении по баскетболу проиграла сборной Боснии и Герцеговины
11:18, 10 Август, 2017
Мужская сборная Армении по баскетболу в третьем туре предварительного квалификационного раунда чемпионата мира-2019 проиграла сборной Боснии и Герцеговины.
Как передает «Арменпресс», встреча завершилась победой Боснии и Герцеговины со счетом 98:85 (23:23, 29:21, 21:16, 25:25). В первых двух турах сборная Армении обыграла команды Словакии и Швеции.
Свою следующую встречу армянские баскетболисты проведут 12-го августа со сборной Словакии.
Армения и Босния и Герцеговина в настоящее время лидируют в группе А, что дает им надежду на выход в следующий этап.