В США на 90% выросли продажи бункеров из-за обострения отношений с КНДР

Американская компания Rising S, которая специализируется на создании подземных укрытий, заявила об увеличении продаж на 90% за последние две недели на фоне обострения отношений Пхеньяна и Вашингтона, сообщает телеканал Fox News.

Как заявил менеджер компании Гари Линч, особенно сильно продажи бункеров выросли в Японии. "Значительная угроза со стороны КНДР нависла над Японией, люди беспокоятся", — объяснил он. По его словам, также показатели продаж выросли в США, после новостей о межконтинентальных баллистических ракетах КНДР,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Отношения США и КНДР серьезно обострились в последние сутки — Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Пхеньян рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам. В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.