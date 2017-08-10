У Белого дома установили гигантского надувного цыпленка с прической Трампа

Надувная фигура цыпленка высотой примерно в девять метров с прической, как у президента Дональда Трампа, была установлена недалеко от Белого дома в Вашингтоне, сообщает радиостанция KTSA.

Надувную фигуру использовали ранее участники демонстраций, выступавшие за обнародование налоговой декларации американского президента. Идея установить цыпленка у Белого дома в среду принадлежит режиссеру документальных фильмов Тарану Сингху Бра, который собрал деньги на создание фигуры, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы здесь, чтобы раскритиковать президента как слабого и неэффективного лидера… Он слишком боится опубликовать свою налоговую отчетность", — сказал режиссер.

По его словам, теперь Трамп играет в "кто первый свернет" (playing chicken) с Северной Кореей".

Как отмечают американские СМИ, надувная фигура привлекала большое внимание прессы, прохожих и пользователей социальных сетей.