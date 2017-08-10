Несколько сотрудников посольства США в Гаване поверглись воздействию неких акустических приборов, что вызвало у них серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщил в среду американский телеканал CNN.

По версии его источников в Госдепартаменте, не менее двух работников дипломатической миссии были вынуждены вернуться в США для лечения. Не исключается, что они потеряют слух. В публикации CNN произошедшее называют "акустическими атаками". Кого именно американская сторона считает ответственными за них, не уточняется.

К расследованию уже подключили ФБР,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт на регулярном брифинге для журналистов в среду заявила, что внешнеполитическое ведомство США в мае попросило двух сотрудников посольства Кубы в Вашингтоне покинуть страну и вернуться на родину после "инцидентов", случившихся на Кубе с американскими дипломатами в конце 2016 года.